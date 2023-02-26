Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал новое достижение среди всех российских вратарей в истории НХЛ.

— Вы сравнялись по победам с Евгением Набоковым и стали самым побеждающим российским вратарем НХЛ. Насколько для вас важно это достижение?

— Конечно, это важное событие. Я очень рад и ценю это. Мне посчастливилось быть в одной категории с большими мастерами: Евгением Набоковым, Николаем Хабибулиным, ребятами, на которых я равнялся, когда рос. Конечно, для меня это честь!

Но сейчас я смиренно готовлю себя к следующим играм. Уверен, что впереди меня еще ждет много всего интересного.

Полностью интервью Бобровского «СЭ» читайте здесь