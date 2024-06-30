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Бобровский: «В первом интервью я сказал, что хочу выиграть во «Флориде» Кубок Стэнли. И вот мы здесь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский на чемпионском параде команды вспомнил свои слова в первом интервью после перехода в команду.

Чемпионский парад «Пантерз» проходил в Форт-Лодердейле (США) 30 июня. 35-летний россиянин вышел на сцену с российским флагом.

«В первом интервью меня спросили, почему я приехал во «Флориду». Я сказал, что хочу выиграть Кубок Стэнли, и хочу сделать это тут. И вот мы здесь — спустя 5 лет вместе вами празднуем самую большую победу в истории этого клуба.

Я хочу поблагодарить мою семью и товарищей по команде. Это невероятный коллектив, мы сделали это вместе. Хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство за создание такой команды. И хочу поблагодарить вас, ребята. Вы невероятны, спасибо вам за сумасшедшую поддержку», — сказал Бобровский.

1 июня 2019 года Бобровский в качестве свободного агента подписал с «Флоридой» контракт на 7 лет и общую сумму 70 миллионов долларов. Ранее он играл в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус».

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей впервые в своей 31-летней истории.

 

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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