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НХЛ

Сегодня, 09:09

Бобровский показал третий результат по сейвам в истории «Флориды» в игре на вылет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 44 сейва в пятом матче серии плей-офф с «Бостоном» (4:3 ОТ, 2-3).

Как сообщает сайт НХЛ, Бобровский стал третьим вратарем в истории клуба, которому удалось сделать столько сейвов в игре, когда команда могла вылететь из Кубка Стэнли. Он присоединился к Джону Ванбисброку (55 сейвов в 4-й игре 1996 года) и Роберто Луонго (49 в 6-й игре 2016 года).

Шестой матч в серии состоится на льду «Пантерз» 28 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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