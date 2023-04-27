Бобровский показал третий результат по сейвам в истории «Флориды» в игре на вылет

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 44 сейва в пятом матче серии плей-офф с «Бостоном» (4:3 ОТ, 2-3).

Как сообщает сайт НХЛ, Бобровский стал третьим вратарем в истории клуба, которому удалось сделать столько сейвов в игре, когда команда могла вылететь из Кубка Стэнли. Он присоединился к Джону Ванбисброку (55 сейвов в 4-й игре 1996 года) и Роберто Луонго (49 в 6-й игре 2016 года).

Шестой матч в серии состоится на льду «Пантерз» 28 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.