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НХЛ

Сегодня, 09:44

Бобровского признали второй звездой дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в тройку

Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщил официальный сайт лиги.

35-летний вратарь «Пантерз» отразил все 30 бросков в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (6:0).

Первой звездой стал форвард «Виннипега» Габриэл Виларди, который оформил хет-трик в игре с «Калгари» (5:2). Третьим признан капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший 3 (2+1) очка в встрече с «Монреалем» (7:4). Его одноклубник Никита Кучеров, записавший на свой счет 3 (1+2) очка не попал в топ-3.

Никита Кучеров
Сергей Бобровский
Стивен Стэмкос
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
Габриэл Виларди
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