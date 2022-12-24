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Сегодня, 17:25

Монсон пожелал Овечкину обойти Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Руслан Минаев
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Боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Александр Овечкин — великий хоккеист, в этом нет никаких сомнений. Он уже очень долгое время является одним из сильнейших хоккеистов мира. Это здорово, что русский бьет рекорды в Америке. Желаю Александру превзойти результат Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Он заслуживает этого», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

37-летний Овечкин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошел в рейтинге бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ Горди Хоу.

На данный момент у россиянина 802 гола. Рекордсмен Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-ovechkin-velikij-hokkeist-zdorovo-chto-russkij-b-et-rekordy-v-amerike/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Джефф Монсон
Уэйн Гретцки
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