Болельщики «Монреаля» эмоционально встретили Демидова в аэропорту

Болельщики «Монреаля» встретили нападающего Ивана Демидова в аэропорту Торонто, сообщает TSN.

Форвард приземлился в аэропорту имени Пирсона в четверг вечером по местному времени. Фанаты «Канадиенс» выкрикивали его имя.

8 апреля 19-летний россиянин подписал с «Монреалем» 3-летний контракт новичка.

В сезоне-2024/25 19-летний хоккеист в составе СКА набрал за 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в шести встречах.

В 2024 году «Монреаль» выбрал Демидова под 5-м номером драфта НХЛ.