Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

26 марта, 13:15

Болельщики на матче «Виннипег» — «Вашингтон» написали Овечкину плакаты на русском языке

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин перед матчем с «Виннипегом» (2:3 ОТ).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Виннипегу» (2:3 ОТ).

Несколько болельщиков столичной команды пришли с плакатами в поддержку форварда Александра Овечкина, на которых на русском языке было написано «Шайбу, шайбу», «Клюшку, пожалуйста», и «Сделай со мной фотку». Также на одном из плакатов была нарисована эмблема московского «Динамо».

Овечкин в матче с «Винниегом» забросил одну шайбу, теперь на его счету 889 голов в НХЛ. Овечкину осталось забросить пять шайб, чтобы сравняться по количеству голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ с канадцем Уэйном Гретцки.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

2VfnxvogoAg
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя