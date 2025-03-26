Болельщики на матче «Виннипег» — «Вашингтон» написали Овечкину плакаты на русском языке

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Виннипегу» (2:3 ОТ).

Несколько болельщиков столичной команды пришли с плакатами в поддержку форварда Александра Овечкина, на которых на русском языке было написано «Шайбу, шайбу», «Клюшку, пожалуйста», и «Сделай со мной фотку». Также на одном из плакатов была нарисована эмблема московского «Динамо».

Овечкин в матче с «Винниегом» забросил одну шайбу, теперь на его счету 889 голов в НХЛ. Овечкину осталось забросить пять шайб, чтобы сравняться по количеству голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ с канадцем Уэйном Гретцки.

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