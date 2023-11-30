Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:52

Болельщики отреагировали на падение Овечкина на предматчевой раскатке: «Вес надо сгонять! Сбитый летчик»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Болельщики прокомментировали падение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на раскатке перед матчем с «Лос-Анджелесом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Видео падения 38-летнего россиянина выложил Telegram-канал «Хоккейный ГлавШтаб».

Пользователи раскритиковали физическую форму хоккеиста:

«Вес надо сгонять», — считает Василий Трухин. «Он все, уже сбитый летчик», — заявил Вячеслав. «Стареет Ови», — написал Xxxx Xxxx.

В комментариях нашлись и болельщики, которые поддержали Овечкина и поспорили с его критиками:

«Да, представьте, в НХЛ никто не падает, только Ови», — написал vtfhufl. «Отрицать старение — глупо! Но Ови сделал свое имя сам! И дай бог ему колотить хотя бы до 40», — считает Алекс. «Ови всегда в кадре! Красава! А вообще он и лежа забивать умеет. Так что наколотит свое и скоро будет над Гретцки. Все впереди», — уверен Вячеслав.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
2
Обсудить
Читайте также
Крамник обвинил американского гроссмейстера Накамуру в читерстве
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Замула об отказе Проворова участвовать в акции ЛГБТ: «Считаю, это правильно. Почему мы должны делать то, чего не хотим?»

Замула: «Когда в «Филадельфию» приехал Мичков, ради него закрыли арену, чтобы все показать»