Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:47

Майоров: «Мне не интересны рекорды Овечкина, как и сама НХЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что его не интересуют достижения российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ, как и сама лига в целом.

«Мне нечего сказать по Овечкину и его рекордам. Мне это неинтересно, как и сама НХЛ. Я не слежу за этой лигой и матчи не смотрю», — цитирует Metaratings.ru Майорова.

Овечкин 10 ноября оформил дубль в матче с «Сент-Луисом» (8:1). В этом сезоне на его счету 18 (10+8) очков в 14 матчах.

39-летний россиянин за карьеру забил 863 гола в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Источник: Metaratings.ru
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Борис Майоров

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
В «Ладе» ответили на вопрос о финансовых проблемах клуба
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
СМИ сообщили о пропаже из колонии убившего жену экс-министра Казахстана
В Кемерово нашли пропавшую в конце октября 13-летнюю девочку
Сегодня
Вчера
Неделя