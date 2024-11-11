Майоров: «Мне не интересны рекорды Овечкина, как и сама НХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что его не интересуют достижения российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ, как и сама лига в целом.

«Мне нечего сказать по Овечкину и его рекордам. Мне это неинтересно, как и сама НХЛ. Я не слежу за этой лигой и матчи не смотрю», — цитирует Metaratings.ru Майорова.

Овечкин 10 ноября оформил дубль в матче с «Сент-Луисом» (8:1). В этом сезоне на его счету 18 (10+8) очков в 14 матчах.

39-летний россиянин за карьеру забил 863 гола в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.