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3 апреля, 16:20

Майоров — об Овечкине: «Отдадим должное, что русский станет самым результативным в истории этого крупнофинансового предприятия»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в разговоре с «СЭ» высказался о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Овечкин молодец. В Госдуме предложили наградить Овечкина? Пусть награждают. Естественно, он прославляет свою родину, Россию. Это совершенно однозначно так. Но нас награждали за то, что мы добивались на международной арене крупных успехов. Выигрывали Олимпиады, чемпионаты мира нас награждали. Овечкин играет в чемпионате Америки, отдадим ему должное за то, что русский вот-вот станет самым результативным в истории этого крупнофинансового предприятия под названием НХЛ. Но все-таки это не какие-то международные соревнования», — сказал Майоров «СЭ».

На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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18
Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Борис Майоров
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