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Сегодня, 17:10

Михайлов — о хет-трике Панарина: «Он держит высокую планку»

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в комментарии для «СЭ» отреагировал на хет-трик российского хоккеиста Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» (6:5).

«Он всегда был одним из лучших нападающих НХЛ. Здесь нет ничего удивительного. Он держит высокую планку», — сказал Михайлов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В текущем сезоне россиянин набрал 35 (15+20) очков в 23 матчах.

«Рейнджерс» с 37 очками делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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