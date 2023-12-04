Сегодня, 17:10
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в комментарии для «СЭ» отреагировал на хет-трик российского хоккеиста Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» (6:5).
«Он всегда был одним из лучших нападающих НХЛ. Здесь нет ничего удивительного. Он держит высокую планку», — сказал Михайлов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
В текущем сезоне россиянин набрал 35 (15+20) очков в 23 матчах.
«Рейнджерс» с 37 очками делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.