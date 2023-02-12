0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:14

Михайлов о покере Панарина: «Желаю Артемию так и продолжать»

Михайлов поздравил Панарина с первым покером в НХЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поздравил российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина с первым покером в НХЛ.

«Артемий — молодец. Он подтверждает свои снайперские качества. Я только за, когда забрасывают шайбы. Поздравляю его и желаю продолжать так и дальше, чтобы россиян уважали, хоть нас и так уважают», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Россиянин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 53 матча, в которых 31-летний нападающий набрал 59 очков — забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+1».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4994171-boris-mihajlov-o-pokere-panarina-zhelayu-artemiyu-tak-i-prodolzhat-chtoby-rossiyan-uvazhali.html
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Борис Михайлов
0
Читайте также
Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Более 250 тыс. человек призвали Шольца к мирным переговорам по Украине
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
В Bloomberg узнали сумму ущерба экономике Турции от землетрясений
Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий Костин пропускает матч «Эдмонтона» из-за травмы