Михайлов о покере Панарина: «Желаю Артемию так и продолжать»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поздравил российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина с первым покером в НХЛ.

«Артемий — молодец. Он подтверждает свои снайперские качества. Я только за, когда забрасывают шайбы. Поздравляю его и желаю продолжать так и дальше, чтобы россиян уважали, хоть нас и так уважают», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Россиянин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 53 матча, в которых 31-летний нападающий набрал 59 очков — забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+1».