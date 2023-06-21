Михайлов: «Избрание в Зал славы показывает, что хоккеисты играют именно для болельщиков»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал попадание в список потенциальных претендентов на включение в Зал славы хоккея в 2023 году.

«Приятно осознавать, что я являюсь кандидатом в Зал славы, причем, если мне не изменяет память, уже лет восемь. Естественно, это почетно, если тебя избирают, так как на тебя обращают внимание. Мы ведь играем для зрителей, для народа», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Помимо Михайлова, кандидатами из России на вхождение являются Сергей Гончар, Александр Мальцев и Александр Могильный.

Голосование на включение в Зал славы в канадском Торонто пройдет в среду, начало в 22.00 мск. Кандидаты должны получить не менее 75 процентов голосов отборочной комиссии, чтобы быть введенными в Зал славы.