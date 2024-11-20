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Михайлов — об Овечкине: «Любая травма выбивает игрока из колеи»

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал травму капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Любая травма выбивает игрока из колеи. Особенно, когда он набрал хорошую форму. Это все очевидно. Я лишь желаю Александру, чтобы он поскорее вылечился и вернулся на лед», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», 39-летний нападающий получил травму голени, он вернется в строй в ближайшие недели. В среду форвард пройдет дополнительное обследование с врачами команды в Вашингтоне.

На счету Овечкина 868 голов в 1444 матчах НХЛ. Россиянину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Овечкин

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