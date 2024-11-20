Сегодня, 16:00
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал травму капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Любая травма выбивает игрока из колеи. Особенно, когда он набрал хорошую форму. Это все очевидно. Я лишь желаю Александру, чтобы он поскорее вылечился и вернулся на лед», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».
Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», 39-летний нападающий получил травму голени, он вернется в строй в ближайшие недели. В среду форвард пройдет дополнительное обследование с врачами команды в Вашингтоне.
На счету Овечкина 868 голов в 1444 матчах НХЛ. Россиянину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.