Босс НХЛ Дэйли включил Овечкина в топ-5 самых талантливых хоккеистов за всю историю лиги

6 апреля, 17:19
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил, встал ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на один уровень с Уэйном Гретцки после того, как повторил рекорд канадца по голам в НХЛ.
5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 играх. Он сравнялся с Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. При этом Овечкину потребовалось на один матч меньше, чтобы забросить 894 шайбы.
«Трудно сравнивать игроков, особенно из разных эпох, но я бы однозначно отнес Алекса к топ-5 самых талантливых хоккеистов за всю историю НХЛ. То, что он сделал за свою карьеру, поразительно», — цитирует Дэйли «Чемпионат».
Следующий матч «Вашингтона», в котором Овечкин может побить рекорд Гретцки, состоится 6 апреля против «Айлендерс». Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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