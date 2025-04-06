Босс НХЛ Дэйли включил Овечкина в топ-5 самых талантливых хоккеистов за всю историю лиги

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил, встал ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на один уровень с Уэйном Гретцки после того, как повторил рекорд канадца по голам в НХЛ.

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 играх. Он сравнялся с Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. При этом Овечкину потребовалось на один матч меньше, чтобы забросить 894 шайбы.

«Трудно сравнивать игроков, особенно из разных эпох, но я бы однозначно отнес Алекса к топ-5 самых талантливых хоккеистов за всю историю НХЛ. То, что он сделал за свою карьеру, поразительно», — цитирует Дэйли «Чемпионат».

Следующий матч «Вашингтона», в котором Овечкин может побить рекорд Гретцки, состоится 6 апреля против «Айлендерс». Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне