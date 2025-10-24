Видео
24 октября, 04:59

«Анахайм» одержал победу над «Бостоном», Нестеренко сделал 4 голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент

«Анахайм» на выезде выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У «уток» отличились Дрю Хеллесон, Каттер Готье, Джейкоб Труба, Микаэль Гранлунд (дубль), Сэм Коланджело и Трой Терри. У «Брюинз» забили Кейси Миттельштадт, Морган Гики (дубль), Мейсон Лорей и Давид Пастрняк.

Американский нападающий «Дакс» Никита Нестеренко, имеющий российские корни, в этой встрече отметился четырьмя голевыми передачами.

«Анахайм» набрал 9 очков в 7 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Бостон» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 6 очков в 9 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
24 октября, 02:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Анахайм
