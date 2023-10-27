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НХЛ

27 октября, 05:02

Голевая передача Минтюкова помогла «Анахайму» обыграть «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
27 октября. Бостон — Анахайм — 3:4 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» в овертайме проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. «Брюинз» потерпели первое поражение в сезоне.

«Дакс» за минуту и 40 секунд до финальной сирены проигрывали 1:3, но смогли отыграться. В третьем голе поучаствовал российский защитник «Дакс» Павел Минтюков, который отметился голевой передачей.

«Бостон» с 13 очками лидирует в Восточной конференциии. «Анахайм» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 6 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Анахайм» — 3:4 ОТ (0:1, 3:0, 0:2, 0:1)

Голы: Гудас — 1 (Вааканайнен, Строум), 15:00 — 0:1. Койл — 1 (бол., Пастрняк, Макэвой), 21:41 — 1:1. Грызлик — 1 (Макэвой, Пойтрас), 23:01 — 2:1. Пастрняк — 6 (Заха, Макэвой), 36:40 — 3:1. Карлссон — 2 (Терри, С. Кэррик), 58:05 — 3:2. Терри — 2 (Минтюков, Строум), 59:45 — 3:3. Мактавиш — 3 (Карлссон, Лакомб), 62:08 — 3:4.

Вратари: Ульмарк — Гибсон.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 30 (6+13+11+0) — 32 (9+8+13+2).

Наши: — - Любушкин (13.18/1/-1), Минтюков (21.04/2/+1).

27 октября. Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Бостон Брюинз
Павел Минтюков
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