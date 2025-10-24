«Бостон» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» проиграл «Анахайму» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:7.

Американский нападающий «Дакс» Никита Нестеренко, имеющий американские корни, сделал четыре результативные передачи. Российский форвард «Анахайма» Никита Задоров отметился одним голевым пасом.

«Бостон» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (девять матчей, шесть очков). «Анахайм» идет на седьмом месте в Западной конференции (семь матчей, девять очков).

