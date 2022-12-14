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НХЛ

Сегодня, 05:59

«Бостон» в овертайме обыграл «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Брюинз» одержали вторую победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Айлендерс» — 4:3 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дебраск — 10 (бол., Пастрняк, Макэвой), 6:48 — 1:0. Дебраск — 11 (Холл, Заха), 7:07 — 2:0. Бэйли — 5 (Добсон, Нельсон), 11:00 — 2:1. Добсон — 9 (Бэйли, Нельсон), 31:43 — 2:2. Форборт — 2 (мен., Заха, Дебраск), 38:28 — 3:2. Сизикас — 2 (Ахо), 44:40 — 3:3.

Победный буллит: Пастрняк.

Вратари: Ульмарк — Варламов.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 33 (8+10+9+6) — 26 (9+8+8+1).

Наши: — - Романов (25.15/1/0).

14 декабря. Бостон. TD Garden.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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