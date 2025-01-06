«Айлендерс» в овертайме обыграли «Бостон», Сорокин отразил 26 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Бостону» в овертайме со счетом 5:4.

В составе «островитян» хет-трик оформил Андерс Ли, дубль у Бо Хорвата, Александр Романов отметился результативной передачей, вратарь Илья Сорокин отразил 26 бросков из 30. У «Брюинз» дубль оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Коул Кепке и Джастин Бразо.

После этого матча «Айлендерс» с 37 очками занимают 15-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 45 очками — на шестой строчке.