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Сегодня, 04:48

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Бостон», Сорокин отразил 26 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Бостону» в овертайме со счетом 5:4.

В составе «островитян» хет-трик оформил Андерс Ли, дубль у Бо Хорвата, Александр Романов отметился результативной передачей, вратарь Илья Сорокин отразил 26 бросков из 30. У «Брюинз» дубль оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Коул Кепке и Джастин Бразо.

После этого матча «Айлендерс» с 37 очками занимают 15-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 45 очками — на шестой строчке.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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