«Айлендерс» проиграли «Бостону». Сорокин сделал 30 сэйвов

«Айлендерс» проиграли «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. Встреча прошла на льду арены «ТД Гарден» в Бостоне.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

«Бостон» с 23 очками занимает 1-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 9-й строчке — 13 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Фредерик — 3 (ван Римсдайк, Койл), 14:05 — 1:0. Нельсон — 5 (бол., Добсон, Барзал), 17:23 — 1:1. Койл — 3 (бол., Заха, Пастрняк), 26:06 — 2:1. Хольмстрем — 4 (мен., Пажо), 42:50 — 2:2. Пастрняк — 10 (бол., Шаттенкирк, Маршан), 43:33 — 3:2. Койл — 4 (ван Римсдайк, Фредерик), 49:26 — 4:2. Койл — 5 (п.в., Пастрняк, Маршан), 58:39 — 5:2.

Вратари: Ульмарк — Сорокин (57:30 — 58:39).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (12+6+17) — 29 (15+5+9).

Наши: — - Романов (23.39/1/0).

10 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.