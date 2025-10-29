«Айлендерс» проиграли «Бостону», Сорокин сделал 17 сейвов

«Бостон» на своем льду переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В первом периоде у «островитян» забили Бо Хорват и Кайл Палмиери. Во втором и третьем периодах забивали только игроки «Брюинз» — отличились Элиас Линдхольм, Давид Пастрняк, Майкл Эйссимонт, Морган Гики и Фрейзер Минтен.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 17 из 21 броска по своим воротам.

«Бостон» набрал 10 очков в 12 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идет на 14-й строчке — 9 очков в 9 играх.