НХЛ.
29 октября, 04:54

«Айлендерс» проиграли «Бостону», Сорокин сделал 17 сейвов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бостон» на своем льду переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В первом периоде у «островитян» забили Бо Хорват и Кайл Палмиери. Во втором и третьем периодах забивали только игроки «Брюинз» — отличились Элиас Линдхольм, Давид Пастрняк, Майкл Эйссимонт, Морган Гики и Фрейзер Минтен.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 17 из 21 броска по своим воротам.

«Бостон» набрал 10 очков в 12 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идет на 14-й строчке — 9 очков в 9 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 02:15. TD Garden (Бостон)
Бостон
Айлендерс
2

  • Сергей

    Вот что творит животворящая критика! Стоило мне недавно мягко, нежно, почти любя покритиковать Бостон, как он преобразился и просто разнес в щепки корабль островитян )))

    29.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Сорока очень слаб. Что такое?

    29.10.2025

