«Баффало» в овертайме выиграл у «Бостона». Любушкин сделал голевую передачу

31 декабря 2022, 23:51
«Баффало» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Сэйбрз» одержали шестую победу подряд.
Российский защитник Илья Любушкин отметился голевой передачей в составе победителей.
«Бостон» лидирует в Восточной конференции (60 очков), «Баффало» идет на 10-й строчке (38 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Баффало» — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Пастрняк — 25 (Крейчи, Заха), 13:09 — 1:0. Томпсон — 27 (Скиннер, Так), 16:13 — 1:1. Так — 16 (Любушкин), 22:03 — 1:2. Бержерон — 15 (бол., Маршан, Дебраск), 45:16 — 2:2. Маршан — 10 (Пастрняк, Крейчи), 52:25 — 3:2. Козенс — 12 (Так, Далин), 58:23 — 3:3. Так — 17 (Козенс), 63:53 — 3:4.
Вратари: Суэймен — Луукконен.
Штраф: 13 — 17.
Броски: 40 (9+11+19+1) — 25 (10+6+8+1).
Наши: — - Любушкин (11.36/0/0).
31 декабря. Бостон. TD Garden.