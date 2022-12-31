«Баффало» в овертайме выиграл у «Бостона». Любушкин сделал голевую передачу

«Баффало» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Сэйбрз» одержали шестую победу подряд.

Российский защитник Илья Любушкин отметился голевой передачей в составе победителей.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции (60 очков), «Баффало» идет на 10-й строчке (38 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Баффало» — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Пастрняк — 25 (Крейчи, Заха), 13:09 — 1:0. Томпсон — 27 (Скиннер, Так), 16:13 — 1:1. Так — 16 (Любушкин), 22:03 — 1:2. Бержерон — 15 (бол., Маршан, Дебраск), 45:16 — 2:2. Маршан — 10 (Пастрняк, Крейчи), 52:25 — 3:2. Козенс — 12 (Так, Далин), 58:23 — 3:3. Так — 17 (Козенс), 63:53 — 3:4.

Вратари: Суэймен — Луукконен.

Штраф: 13 — 17.

Броски: 40 (9+11+19+1) — 25 (10+6+8+1).

Наши: — - Любушкин (11.36/0/0).

31 декабря. Бостон. TD Garden.