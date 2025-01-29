«Баффало» разгромил «Бостон», Томпсон и Петерка оформили хет-трики

«Баффало» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

По три гола у «Сэйбрз» забили Тэйдж Томпсон и Йон Петерка, а также одна шайба на счету Зака Бенсона. Голами у «Брюинз» отметились Брэд Маршан и Мейсон Лоррей.

«Баффало» набрал 43 очка в 50 матчах и идет на последнем месте в Восточной конференции. «Бостон» располагается на 7-й строчке — 56 очков в 52 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Бостон» — 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Голы: Лорей — 3, 12:44 — 0:1. Томпсон — 23 (Козенс, Петерка), 13:39 — 1:1. Томпсон — 24 (Маклеод, Самуэльссон), 24:43 — 2:1. Петерка — 13 (Пауэр, Томпсон), 26:32 — 3:1. Томпсон — 25 (Далин, Байрам), 43:13 — 4:1. Маршан — 18 (бол., Э. Линдхольм, Пастрняк), 50:13 — 4:2. Петерка — 14 (Кулих), 50:43 — 5:2. Петерка — 15 (п.в.), 54:26 — 6:2. Бенсон — 9 (бол., Куинн, Козенс), 59:47 — 7:2.

Вратари: Луукконен — Суэймен (48:44 — 48:51, 54:20 — 54:26).

Штраф: 4 — 16.

Броски: 33 (10+9+14) — 27 (5+13+9).

Наши: — - Задоров (21.02/4/-3).

29 января. Баффало. KeyBank Center. 15607 зрителей.