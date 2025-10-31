Видео
31 октября, 05:12

Гол Хуснутдинова в овертайме принес «Бостону» победу над «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
Марат Хуснутдинов с одноклубниками после победного гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бостон» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у «Сэйбрз» забили Морган Гики, Давид Пастрняк и Марк Кастелич, а у «Брюинз» — Расмус Далин, Джош Доан и Алекс Так.

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Марат Хуснутдинов. 23-летний россиянин в этом сезоне набрал 2 (1+1) очка в 8 матчах.

«Бостон» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 14-й строчке — 11 очков в 11 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 02:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Баффало
2

  • Сергей

    Бостон после моей конструктивной критики просто попёр в гору!!! Всех разносит в пух и прах..... Так и до кубка могут добежать ))):joy::joy::joy:

    31.10.2025

  • Вислый в бане

    Что происходит, русские тащат русофобный Бостон. УР, ты только погляди, что они вытворяют.

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Баффало Сэйбрз
    ХК Бостон Брюинз
    Марат Хуснутдинов
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя