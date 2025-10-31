Гол Хуснутдинова в овертайме принес «Бостону» победу над «Баффало»

«Бостон» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у «Сэйбрз» забили Морган Гики, Давид Пастрняк и Марк Кастелич, а у «Брюинз» — Расмус Далин, Джош Доан и Алекс Так.

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Марат Хуснутдинов. 23-летний россиянин в этом сезоне набрал 2 (1+1) очка в 8 матчах.

«Бостон» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 14-й строчке — 11 очков в 11 играх.