«Баффало» прервал победную серию «Бостона»

«Баффало» на выезде обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Сэйбрз» прервали трехматчевую победную серию «Брюинз».

«Баффало» с 24 очками поднялся на 14-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 2-й строчке — 37 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Баффало» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Петерка — 11 (Козенс), 21:18 — 0:1. Томпсон — 7 (Клифтон), 36:57 — 0:2. Маршан — 12 (Линдхольм), 37:35 — 1:2. Олофссон — 4, 51:16 — 1:3.

Вратари: Ульмарк (56:34) — Леви.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 30 (5+11+14) — 35 (19+9+7).

8 декабря. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.