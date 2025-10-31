«Бостон» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» переиграл «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

За «Сэйбрз» забили Расмус Далин, Джош Доан и Алекс Так. У «Брюинз» заброшенные шайбы у Моргана Гики, Давида Пастрняка, Марка Кастелича и российского нападающего Марата Хуснутдинова (в овертайме).

«Бостон» (12 очков после 13 игр) находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции. У «Баффало» 11 очков после 11 встреч и 15-е место в таблице.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте