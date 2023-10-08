«Бостон»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

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Полное название: «Бостон Брюинз»
Город: Бостон, Массачусетс (США)
Год основания: 1924
Главный тренер: Джим Монтгомери
Капитан: Брэд Маршан
Домашняя арена (вместимость): ТД-гарден (на 17 565)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический
В сезоне 2022 / 2023 «Бостон» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции со 135 очками и возглавил Атлантический дивизион. В Кубке Стэнли «Брюинз» уступили в серии 1/4 финала турнира «Флориде» (3-4).
«Бостон» шесть раз в своей истории выигрывал Кубок Стэнли (1929, 1939, 1941, 1970, 1972, 2011).
«Бостон» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ домашним матчем против «Чикаго» на TD Garden. Начало — в 02.30 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Брюинз» на выезде закроют чемпионат НХЛ матчем на своем льду с «Оттавой» в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).
12 октября. 02:30 (мск). «Бостон» — «Чикаго»
15 октября. 02:00. «Бостон» — «Нэшвилл»
20 октября. 05:30. «Сан-Хосе» — «Бостон»
22 октября. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Бостон»
23 октября. 03:30. «Анахайм» — «Бостон»
25 октября. 03:30. «Чикаго» — «Бостон»
27 октября. 02:00. «Бостон» — «Анахайм»
29 октября. 02:00. «Бостон» — «Детройт»
31 октября. 02:00. «Бостон» — «Флорида»
Календарь матчей «Бостона» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Джим Монтгомери (54 года) начал тренерскую карьеру в 2010 году. Канадский специалист ранее работал в клубах «Дюбюк Файтинг Сэйнтс», «Денвер Пионерс» и в «Даллас Старз».
В 2023 году Монтгомери получил приз «Джек Адамс Эворд», который вручается лучшему тренеру сезона в регулярном чемпионате НХЛ.
«Бостон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».