«Бостон»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Бостон» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 12 октября матчем с «Чикаго»

Основная информация о клубе «Бостон Брюинз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Бостон Брюинз»

Город: Бостон, Массачусетс (США)

Год основания: 1924

Главный тренер: Джим Монтгомери

Капитан: Брэд Маршан

Домашняя арена (вместимость): ТД-гарден (на 17 565)

Конференция: Восточная

Дивизион: Атлантический

«Бостон»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Бостон» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции со 135 очками и возглавил Атлантический дивизион. В Кубке Стэнли «Брюинз» уступили в серии 1/4 финала турнира «Флориде» (3-4).

«Бостон» шесть раз в своей истории выигрывал Кубок Стэнли (1929, 1939, 1941, 1970, 1972, 2011).

«Бостон»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Бостон» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ домашним матчем против «Чикаго» на TD Garden. Начало — в 02.30 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Брюинз» на выезде закроют чемпионат НХЛ матчем на своем льду с «Оттавой» в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).

«Бостон»: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 02:30 (мск). «Бостон» — «Чикаго»

15 октября. 02:00. «Бостон» — «Нэшвилл»

20 октября. 05:30. «Сан-Хосе» — «Бостон»

22 октября. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Бостон»

23 октября. 03:30. «Анахайм» — «Бостон»

25 октября. 03:30. «Чикаго» — «Бостон»

27 октября. 02:00. «Бостон» — «Анахайм»

29 октября. 02:00. «Бостон» — «Детройт»

31 октября. 02:00. «Бостон» — «Флорида»

Календарь матчей «Бостона» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Бостона»

Джим Монтгомери (54 года) начал тренерскую карьеру в 2010 году. Канадский специалист ранее работал в клубах «Дюбюк Файтинг Сэйнтс», «Денвер Пионерс» и в «Даллас Старз».

В 2023 году Монтгомери получил приз «Джек Адамс Эворд», который вручается лучшему тренеру сезона в регулярном чемпионате НХЛ.

Российские хоккеисты «Бостона»

Георгий Меркулов (нападающий)

«Бостон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».