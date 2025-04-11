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11 апреля, 04:36

«Чикаго» на выезде обыграл «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Блэкхокс» Ник Фолиньо оформил дубль, а также по голу забили Тайлер Бертуцци, Райан Донато и Кевин Корчински. Заброшенные шайбы «Брюинз» на счету Моргана Гики и Давида Пастрняка.

«Чикаго» набрал 56 очков в 79 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Бостон» идет последним в Восточной конференции — 73 очка в 80 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Чикаго» — 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)

Голы: Пастрняк — 42 (Э. Линдхольм, Гики), 10:39 — 1:0. Фолиньо — 13, 27:55 — 1:1. Донато — 30 (Курашев, Ринцель), 43:14 — 1:2. Бертуцци — 22, 44:23 — 1:3. Корчински — 1 (Бедард, Мур), 44:47 — 1:4. Гики — 31 (Пастрняк), 51:08 — 2:4. Фолиньо — 14 (мен., п.в., Власик), 59:33 — 2:5.

Вратари: Суэймен (56:39 — 59:33) — Содерблум.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (10+12+11) — 21 (11+6+4).

Наши: Задоров (24.06/1/0), Хуснутдинов (16.38/0/-1) — Михеев (16.48/2/+3).

11 апреля. Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Чикаго Блэкхокс
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