Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

24 ноября, 23:44

«Бостон» дома проиграл «Детройту» в матче НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Бостон» на домашнем льду не смог обыграть «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У «Брюинз» голы забили Джейк Дебраск и Дэнтон Хайнен.

За «Ред Уингз» по 2 (1+1) очка набрали Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт и Робби Фаббри. Еще по шайбе забросили Дилан Ларкин и Дэвид Перрон. Российский форвард команды Клим Костин провел на льду 8 минут 14 секунд и не набрал очков.

«Детройт» поднялся на пятое место в таблице «Востока», набрав 23 очка в 19 матчах. «Бостон» находится на первой строчке (31 очко).

Источник: Таблица НХЛ
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Детройт Ред Уингз
Обсудить
Читайте также
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Ирина Винер сравнила места тренировок для спортсменок в США с овощными базами
Первый вертолет с заложниками ХАМАС приземлился в Тель-Авиве
Еще 105 эвакуированных из Газы россиян возвращены на родину
Глава фракции Зеленского Арахамия оценил возможность переговоров с Россией
Байден заявил об освобождении следующей группы заложников ХАМАС 25 ноября
Популярное видео
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

36 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

Бучневич забросил 7-ю шайбу в этом сезоне НХЛ