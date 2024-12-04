«Бостон» обыграл «Детройт» в овертайме, Задоров забросил шайбу

«Бостон» на своем льду переиграл «Детройт» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Авторами голов «Брюинз» стали Никита Задоров, Джастин Бразо и забросивший победную шайбу Павел Заха.

За «Ред Уингз» дублем отметился Лукас Рэймонд.

«Бостон» с 29 очками за 27 игр занимает 6-е место в Восточной конференции, «Детройт» набрал 24 очка в 25 матчах и идет 14-м.

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«Бостон» — «Детройт» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Раймонд — 8 (Эдвинссон), 7:31 — 0:1. Задоров — 2 (Маршан), 9:15 — 1:1. Раймонд — 9 (Расмуссен, Эдвинссон), 41:19 — 1:2. Бразо — 6 (бол., Лорей, Фредерик), 49:32 — 2:2. Заха — 6 (Пастрняк), 62:15 — 3:2.

Вратари: Корписало — Хуссо.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 35 (12+7+14+2) — 27 (6+12+9+0).

Наши: Задоров (18.20/4/+1) — Тарасенко (19.01/0/-1).

4 декабря. Бостон. TD Garden. 17950 зрителей.