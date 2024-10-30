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Сегодня, 04:43

«Филадельфия» на выезде обыграла «Бостон»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Филадельфия» на выезде обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У гостей забили Тайсон Ферстер и Джоэл Фараби.

«Бостон» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 9 очками в 10 матчах. «Филадельфия» идет на 15-й строчке с 7 очками в 10 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Форстер — 2 (Андре, Фрост), 25:32 — 0:1. Фараби — 2 (п.в.), 59:36 — 0:2.

Вратари: Корписало (58:00 — 59:36) — Эрссон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 23 (11+9+3) — 19 (7+6+6).

Наши: Задоров (19.48/2/-1) — Мичков (15.36/2/0).

30 октября. Бостон. TD Garden.

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