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«Бостон» — «Филадельфия»: смотреть матч НХЛ онлайн

«Бостон» и «Филадельфия» сыграют в НХЛ 30 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Бостон» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 30 октября. Матч начнется в 2.00 по московскому времени и пройдет в спортивном комплексе «ТД-гарден» в Бостоне.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры лиги в прямом эфире можно искать в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

За ключевыми событиями игры «Бостон» — «Филадельфия» следите в матч-центре сайта «СЭ».

«Бостон» и «Филадельфия» сыграли в регулярном чемпионате по 9 матчей. «Брюинз» набрали 9 очков, их предыдущим соперником был «Торонто» (дома, 4:3 ОТ). У «Флайерз» — 5 очков, в предыдущем матче команда российского форварда Матвея Мичкова проиграла «Монреалю» (дома, 3:4).

ХК Бостон Брюинз
ХК Филадельфия Флайерз

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