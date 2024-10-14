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14 октября, 22:45

«Флорида» на выезде победила «Бостон», Бобровский отразил 24 броска

Сергей Разин
корреспондент
14 октября. «Флорида» обыграла «Бостон» (4:3).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Бостон» со счетом 4:3.

В составе «Пантерз» по дублю оформили Антон Лунделл и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27. У «Брюинз» шайбы на счету Джона Бичера, Брендона Карло и Мэйсона Лорея.

«Флорида» и «Бостон» набрали по 4 очка после 4 матчей и расположились на 5-й и 6-й строчках Восточной конференции.

В следующем матче «Пантерз» 16 октября сыграют с «Коламбусом», «Брюинз» на следующий день встретятся с «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Флорида» — 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Голы: Бишер — 1 (Кастелич, Лорей), 4:53 — 1:0. Лунделл — 1, 6:37 — 1:1. Райнхарт — 2 (бол., А. Боквист), 11:51 — 1:2. Карло — 1 (Кепке, Кастелич), 25:08 — 2:2. Райнхарт — 3 (мен.), 29:39 — 2:3. Лунделл — 2 (Форслинг), 32:59 — 2:4. Лорей — 1 (Кастелич, Бишер), 34:07 — 3:4.

Вратари: Суэймен (58:01 — 59:10, 59:51) — Бобровский.

Штраф: 21 — 19.

Броски: 27 (12+6+9) — 26 (9+10+7).

Наши: Задоров (17.24/4/0) — Куликов (21.22/0/0).

14 октября. Бостон. TD Garden.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз

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