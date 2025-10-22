«Флорида» на выезде обыграла «Бостон», Бобровский сделал 28 сейвов

«Флорида» на выезде выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Пантерз» забили Маки Самоскевич, Эй Джей Грир, Эту Луостаринен и Картер Верхэге. У «Брюинз» шайбы забросили Павел Заха, Элиас Линдхольм и Морган Гики.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

«Флорида» прервала серию поражений и с 8 очками в 8 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 12-й строчке — 6 очков в 8 играх.