«Флорида» на выезде обыграла «Бостон», Бобровский сделал 28 сейвов

22 октября, 05:27
«Флорида» на выезде выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У «Пантерз» забили Маки Самоскевич, Эй Джей Грир, Эту Луостаринен и Картер Верхэге. У «Брюинз» шайбы забросили Павел Заха, Элиас Линдхольм и Морган Гики.
Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска по своим воротам.
«Флорида» прервала серию поражений и с 8 очками в 8 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 12-й строчке — 6 очков в 8 играх.
alehan.227471
Бостонский ТД Garden чествовал Маршана - было круто!
22.10.2025
Женек10
Такой шлак даже такая Флорида обыграла, которая клинкам забить не смогла
22.10.2025