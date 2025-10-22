Видео
22 октября, 05:27

«Флорида» на выезде обыграла «Бостон», Бобровский сделал 28 сейвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Флорида» на выезде выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Пантерз» забили Маки Самоскевич, Эй Джей Грир, Эту Луостаринен и Картер Верхэге. У «Брюинз» шайбы забросили Павел Заха, Элиас Линдхольм и Морган Гики.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

«Флорида» прервала серию поражений и с 8 очками в 8 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 12-й строчке — 6 очков в 8 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 02:30. TD Garden (Бостон)
Бостон
Флорида
2

  • alehan.227471

    Бостонский ТД Garden чествовал Маршана - было круто!

    22.10.2025

  • Женек10

    Такой шлак даже такая Флорида обыграла, которая клинкам забить не смогла

    22.10.2025

