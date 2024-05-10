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Сегодня, 20:00

«Бостон» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Бостон» сыграет с «Флоридой» в 1/4 финала Кубка Стэнли 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» сыграет с «Флоридой» в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли в ночь на 11 мая. Игра пройдет на спортивной арене «ТД-Гарден» в Бостоне, штат Массачусетс (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Бостон» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции плей-офф НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ — 1-1.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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