Четвертый матч серии «Бостон» — «Флорида» пройдет в ночь на 13 мая

«Бостон» сыграет с «Флоридой» в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли в ночь с воскресенья на понедельник, 13 мая. Встреча пройдет в Бостоне на ледовой арене «TD Garden». Начало игры — в 1:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Бостон» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции плей-офф НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В третьем матче второго раунда плей-офф «Флорида» выиграла у «Бостона» (6:2) и вышла вперед в серии — 2-1.

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