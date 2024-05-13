«Бостон» — «Флорида»: видеообзор матча

«Флорида» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» — 3:2. Счет в серии 3-1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Брюинз» отличились Давид Пастрняк и Брендон Карло, у «Пантерз» шайбы забросили Антон Лунделл, Сэм Беннетт и Александр Барков, Владимир Тарасенко отличился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19. При этом «Флорида» уступала к 34-й минуте со счетом 0:2.

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