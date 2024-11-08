Шайба Маршана в овертайме принесла «Бостону» победу над «Калгари»

«Бостон» на своем льду одержал победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В составе хозяев голами отметились Хампус Линдхольм, Павел Заха, Коул Кёпке и решивший исход встречи в овертайме Брэд Маршан.

Авторами заброшенных шайб «Калгари» стали Тайсон Бэрри, Егор Шарангович и Назем Кадри.

«Бостон» с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Калгари» с 16 очками располагается на пятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Х. Линдхольм — 3 (Пастрняк, Заха), 2:04 — 1:0. Бэрри — 1 (Ломберг, Кирклэнд), 2:23 — 1:1. Заха — 2 (Пастрняк), 28:25 — 2:1. Кепке — 4 (Койл), 28:56 — 3:1. Шарангович — 2 (бол., Уигар, Коронато), 40:58 — 3:2. Кадри — 5 (Бол), 49:55 — 3:3. Маршан — 4 (Э. Линдхольм), 64:40 — 4:3.

Вратари: Корписало — Вольф.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (10+15+8+5) — 37 (10+13+10+4).

Наши: Задоров (18.14/0/-1) — Кузьменко (16.43/0/0), Мироманов (21.34/3/0).

8 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.