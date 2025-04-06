Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

6 апреля, 04:33

«Бостон» победил «Каролину» и прервал серию из 10 поражений, Пастрняк набрал пять очков

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Каролину» со счетом 5:1.

В составе «Брюинз» 5 (3+2) набрал Давид Пастрняк, еще по голу забили Морган Гики и Элиас Линдхольм, Никита Задоров отметился результативной передачей. У «Харрикейнз» шайба на счету Джастина Робиды.

«Бостон» прервал серию поражений из 10 матчей и с 71 очком расположился на 15-м месте в Восточной конференции. «Каролина» с 96 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Каролина» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Гики — 28 (Пастрняк, Задоров), 18:49 — 1:0. Э. Линдхольм — 15 (Пастрняк, Гики), 19:47 — 2:0. Пастрняк — 38 (Э. Линдхольм, Гики), 30:14 — 3:0. Пастрняк — 39 (Гики), 41:28 — 4:0. Пастрняк — 40 (Гики, Лорей), 55:18 — 5:0. Робидас — 1 (Морроу, Гостисбеер), 59:05 — 5:1.

Вратари: Суэймен — Андерсен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (10+7+9) — 40 (11+14+15).

Наши: Задоров (20.57/0/+2), Хуснутдинов (15.54/0/0) — Орлов (22.36/0/0).

6 апреля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей

4
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя