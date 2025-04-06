«Бостон» победил «Каролину» и прервал серию из 10 поражений, Пастрняк набрал пять очков

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Каролину» со счетом 5:1.

В составе «Брюинз» 5 (3+2) набрал Давид Пастрняк, еще по голу забили Морган Гики и Элиас Линдхольм, Никита Задоров отметился результативной передачей. У «Харрикейнз» шайба на счету Джастина Робиды.

«Бостон» прервал серию поражений из 10 матчей и с 71 очком расположился на 15-м месте в Восточной конференции. «Каролина» с 96 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Каролина» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Гики — 28 (Пастрняк, Задоров), 18:49 — 1:0. Э. Линдхольм — 15 (Пастрняк, Гики), 19:47 — 2:0. Пастрняк — 38 (Э. Линдхольм, Гики), 30:14 — 3:0. Пастрняк — 39 (Гики), 41:28 — 4:0. Пастрняк — 40 (Гики, Лорей), 55:18 — 5:0. Робидас — 1 (Морроу, Гостисбеер), 59:05 — 5:1.

Вратари: Суэймен — Андерсен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (10+7+9) — 40 (11+14+15).

Наши: Задоров (20.57/0/+2), Хуснутдинов (15.54/0/0) — Орлов (22.36/0/0).

6 апреля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей