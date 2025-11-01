«Каролина» уступила «Бостону», несмотря на гол Никишина

1 ноября, 22:26
«Бостон» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
У хозяев отличились Кейси Миттельштадт и Виктор Арвидссон, единственная шайба гостей на счету Александра Никишина.
«Каролина» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 14 очками в 11 матчах, «Бостон» идет на шестой строчке с 14 очками в 14 играх.
«Каролина» проведет следующий матч на выезде против «Рейнджерс», а «Бостон» сыграет в гостях с «Айлендерс».
Neil
Поплыла Каролина. А так начали)
