«Каролина» уступила «Бостону», несмотря на гол Никишина

«Бостон» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев отличились Кейси Миттельштадт и Виктор Арвидссон, единственная шайба гостей на счету Александра Никишина.

«Каролина» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 14 очками в 11 матчах, «Бостон» идет на шестой строчке с 14 очками в 14 играх.

«Каролина» проведет следующий матч на выезде против «Рейнджерс», а «Бостон» сыграет в гостях с «Айлендерс».