НХЛ. Новости
1 ноября, 22:26

«Каролина» уступила «Бостону», несмотря на гол Никишина

Нападающий «Бостона» Виктор Арвидссон (в центре) и защитник «Каролины» Александр Никишин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бостон» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев отличились Кейси Миттельштадт и Виктор Арвидссон, единственная шайба гостей на счету Александра Никишина.

«Каролина» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 14 очками в 11 матчах, «Бостон» идет на шестой строчке с 14 очками в 14 играх.

«Каролина» проведет следующий матч на выезде против «Рейнджерс», а «Бостон» сыграет в гостях с «Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 20:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Каролина
1

  • Neil

    Поплыла Каролина. А так начали)

    02.11.2025

    Александр Никишин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Бостон Брюинз
    ХК Каролина Харрикейнз
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя