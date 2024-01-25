Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:14

«Бостон» дома проиграл «Каролине»

Евгений Козинов
Корреспондент
25 января. «Бостон» — «Каролина» — 2:3.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Бостон» на своем льду потерпел поражение от «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Харрикейнз» прервали пятиматчевую победную серию «Брюинз».

Российский защитник Дмитрий Орлов провел на льду 15 минут, сделал 2 броска по воротам соперника, но очков не набрал.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции — 67 очков. «Каролина» идет на 4-й строчке — 57 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Каролина» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Нечас — 12 (бол., Шей, Друри), 18:04 — 0:1. Терявяйнен — 15 (бол., Джарвис, Ахо), 31:50 — 0:2. Маршан — 22 (Фредерик, Линдхольм), 41:30 — 1:2. Маршан — 23 (Койл, Фредерик), 47:20 — 2:2. Мартинук — 7 (Нечас, Ахо), 57:33 — 2:3.

Вратари: Ульмарк (57:44) — Мартин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (8+7+12) — 33 (10+13+10).

Наши: — - Орлов (15.00/2/0).

25 января. Бостон. TD Garden.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Каролина Харрикейнз
Обсудить
Читайте также
Игрокам сборной Канады предъявят обвинения в изнасиловании
Медведев победил Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open 2024
Губернатор Тамбовской области рассказал о командире сбитого Ил-76
Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом
В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц с его дня рождения
The Telegraph указала на отсутствие возможностей получения Киевом A-10 от США
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Торонто» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Аризона»