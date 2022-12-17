«Коламбус» проиграл «Бостону» и потерпел третье поражение подряд

«Бостон» обыграл «Коламбус» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев отличились Давид Пастрняк, Давид Крейчи, Тэйлор Холл и Томаш Носек. У гостей забросили Бун Дженнер и Патрик Лайне.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции с 50 очками в 30 матчах. «Коламбус» потерпел третье поражение подряд и идет на последней, 16-й строчке Востока с 22 очками в 30 встречах.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Коламбус» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Пастрняк — 20 (бол., Линдхольм, Маршан), 7:17 — 1:0. Дженнер — 11 (бол., Годро, Лайне), 34:00 — 1:1. Крейчи — 9 (бол., Макэвой, Холл), 37:50 — 2:1. Холл — 13 (Пастрняк, Крейчи), 52:41 — 3:1. Носек — 3 (Форборт, Смит), 53:00 — 4:1. Лайне — 9 (бол., Бьорк, Годро), 54:29 — 4:2.

Вратари: Суэймен (52:15 — 52:41) — Тарасов (58:08).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 39 (11+11+17) — 32 (11+11+10).

Наши: — - Гавриков (22.45/2/-1), Марченко (10.56/0/0), Чинахов (15.08/2/0).

17 декабря. Бостон. TD Garden.