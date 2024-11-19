«Коламбус» обыграл «Бостон», Воронков и Чинахов забросили по шайбе

«Коламбус» на выезде одержал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

За «Блю Джэкетс» шайбы забросили Мэтью Оливье, Джеймс ван Римсдайк, Джастин Дэнфорт, а также российские нападающие Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.

На счету 24-летнего Воронкова 5 (4+1) очков в 9 матчах. 23-летний Чинахов набрал 13 (6+7) очков в 18 встречах.

Автором единственного гола «Брюинз» стал Чарли Койл.

«Коламбус» с 16 очками расположился на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, а «Бостон» с 19 очками занимает 8-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Коламбус» — 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Голы: Воронков — 3 (Монахэн, Фаббро), 5:17 — 0:1. Оливье — 6 (мен.), 10:39 — 0:2. ван Римсдайк — 3 (Веренски, Фантилли), 19:28 — 0:3. Койл — 4 (бол., Бразо, Лорей), 34:30 — 1:3. Дэнфорт — 3 (мен., Силлинджер), 47:19 — 1:4. Чинахов — 5 (Монахэн), 54:10 — 1:5.

Вратари: Суэймен — Мерзликинс.

Штраф: 11 — 19.

Броски: 29 (11+10+8) — 29 (12+4+13).

Наши: Задоров (18.59/1/0), Меркулов (15.20/2/-3) — Воронков (13.41/1/+1), Марченко (15.53/3/+2), Проворов (25.07/1/+4), Чинахов (12.44/1/+1).

19 ноября. Бостон. TD Garden. 17585 зрителей.