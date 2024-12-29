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Сегодня, 05:33

«Коламбус» уступил «Бостону», Тарасов отразил 24 броска

Сергей Разин
корреспондент
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Бостону» со счетом 0:4.

Отличились Джастин Бразо, Морган Гики, Давид Пастрняк и Коул Кепке. Вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отразил 24 броска.

После этого матча «Коламбус» с 36 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 44 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Коламбус» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Бразо — 8 (Карло, Лорей), 2:29 — 1:0. Гики — 8, 26:29 — 2:0. Пастрняк — 13 (Гики, Заха), 28:18 — 3:0. Кепке — 6, 46:06 — 4:0.

Вратари: Суэймен — Тарасов.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 28 (10+11+7) — 18 (7+6+5).

Наши: Задоров (19.17/0/0) — Воронков (17.08/2/-1), Марченко (19.01/4/0), Проворов (20.37/1/-1).

29 декабря. Бостон. TD Garden.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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