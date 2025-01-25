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25 января, 23:40

Дубль Гики принес «Бостону» победу над «Колорадо»

Даниил Аршавский
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«Бостон» на своем льду одержал победу над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев дубль оформил Морган Гики, еще одну шайбу забросил Давид Пастрняк.

Автором единственного гола «Эвеланш» стал Арттури Лехконен.

«Брюинз» набрали 56 очков в 51 игре и занимают 6-е место в Восточной конференции, «Колорадо» идет 6-м на «Западе» с 58 баллами в 50 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Колорадо» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Лехконен — 19 (Пярссинен, Миттельштадт), 21:30 — 0:1. Гики — 14 (Пастрняк, Пик), 40:25 — 1:1. Гики — 15 (Пастрняк, Заха), 45:44 — 2:1. Пастрняк — 24 (п.в., Маршан, Койл), 59:57 — 3:1.

Вратари: Суэймен — Уэджвуд (57:35 — 59:57).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 15 (5+3+7) — 27 (12+7+8).

Наши: Задоров (20.35/1/+2) — -.

25 января. Бостон. TD Garden.

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Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Колорадо Эвеланш
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