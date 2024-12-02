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Сегодня, 02:51

«Бостон» обыграл «Монреаль», у Задорова «+2»

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Монреаль» со счетом 6:3.

В составе хозяев по дублю оформили Чарли Койл и Чарли Макэвой, еще по голу забили Давид Пастрняк и Коул Кепке, защитник Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «+2». У «Канадиенс» шайбы забросили Коул Кофилд, оформивший дубль, а также Эмиль Хейнеман.

После этого матча «Бостон» с 27 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 19 очками — на последней строчке.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Монреаль Канадиенс
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