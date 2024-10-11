«Бостон» выиграл у «Монреаля», Задоров набрал 2 очка

«Бостон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров отметился двумя голевыми передачами.

«Бостон» одержал первую победу в сезоне, а «Канадиенс» потерпели первое поражение. У обеих команд по два сыгранных матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Монреаль» — 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)

Голы: Галлахер — 1 (бол., Армиа, Хатсон), 8:26 — 0:1. Макэвой — 2 (бол., Маршан, Э. Линдхольм), 11:04 — 1:1. Кофилд — 2 (Гуле, Хатсон), 12:18 — 1:2. Кастелич — 1 (Задоров, Кепке), 13:24 — 2:2. Э. Линдхольм — 1 (Задоров, Пастрняк), 18:23 — 3:2. Пастрняк — 2 (Заха, Э. Линдхольм), 35:56 — 4:2. Кепке — 1 (Бишер, Карло), 36:51 — 5:2. Гуле — 1 (Капанен, Эванс), 49:05 — 5:3. Галлахер — 2 (Эванс, Армиа), 55:43 — 5:4. Кастелич — 2 (Кепке, Карло), 56:00 — 6:4.

Вратари: Суэймен — Примо (57:05 — 58:59, 59:05).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 29 (13+10+6) — 25 (6+5+14).

Наши: Задоров (18.47/0/+1) — -.

11 октября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.