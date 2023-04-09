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НХЛ

Сегодня, 05:50

«Бостон» обыграл «Нью-Джерси», Заха оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 2:1.

В составе «Брюинз» дубль оформил Павел Заха, у «Дэвилз» шайбу забросил Йеспер Братт.

После этого матча «Бостон» со 129 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» со 108 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Нью-Джерси» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Заха — 19 (бол., Линдхольм, Бертуцци), 2:00 — 1:0. Заха — 20 (Пастрняк, Бертуцци), 4:44 — 2:0. Братт — 32 (Хьюз, Палат), 6:21 — 2:1.

Вратари: Ульмарк — Блэквуд.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 40 (22+10+8) — 30 (10+11+9).

Наши: Орлов (23.09/0/0) — -.

9 апреля. Бостон. TD Garden.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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