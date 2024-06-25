«Бостон» обменял Ульмарка в «Оттаву» на Корписало

«Бостон» объявил об обмене вратаря Линуса Ульмарка в «Оттаву».

«Брюинз» в результате сделки получат голкипера Йоонаса Корписало, нападающего Марка Кастелича и пик первого раунда драфта НХЛ-2024.

Ульмарк выступал за «Бостон» с 2021 года. В сезоне-2023/24 30-летний швед принял участие в 40 матчах «Брюинз» в регулярном чемпионате НХЛ, отражая 91,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2.57.

30-летний Корписало в сезоне-2023/24 провел 55 матчей за «Каролину», финн отразил 89 процентов бросков при коэффициенте надежности 3.27.

25-летний Кастелич провел за «Оттаву» 63 матча в сезоне-2023/24, американец набрал 10 (5+5) очков.